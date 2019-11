De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz steunt de plannen voor een Europese bankenunie en een Europees depositogarantiestelsel dat daarbij hoort, terwijl dat eerder juist een twistpunt was. Dit liet Scholz weten in een woensdag gepubliceerd opiniestuk in de Financial Times.

"De noodzaak om de Europese bankenunie af te maken en te verdiepen is niet te ontkennen. Na jaren van discussie moet de impasse doorbroken worden", aldus de minister.

Duitsland was juist altijd kritisch op het idee van een Europese bankenunie. In dit plan staan alle banken in de eurozone garant voor elkaars spaargeld. Nu is dat op nationaal niveau geregeld.

Eurolanden met een relatief sterke bankensector vrezen dat hun banken met zo'n Europese bankenunie opdraaien voor de problemen bij landen met een zwakke sector. Zo kampen sommige Italiaanse banken bijvoorbeeld nog altijd met financiële problemen.

Volgens de Financial Times is het nog maar de vraag of de Duitse regering helemaal om is. Eerder werden soortgelijke voorstellen in Duitsland afgeschoten door de oppositie binnen de regeringspartij CDU.