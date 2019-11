SoftBank rapporteert woensdag een kwartaalverlies dat flink groter is dan verwacht. Het Japanse techconglomeraat investeerde eerder flink in WeWork en Uber en lijdt nu onder de lagere waardering van de twee bedrijven.

Het gaat om een operationeel verlies van 704 miljard yen (zo'n 5,8 miljard euro) in het derde kwartaal. Analisten hadden verwacht dat het operationeel verlies tot 48 miljard yen beperkt zou blijven.

In dezelfde periode vorig jaar behaalde het bedrijf nog een operationele winst van 705 miljard yen.

Het is voor het eerst in veertien jaar dat Softbank een kwartaalverlies rapporteert. Daarom worden nu vraagtekens gezet bij de risicovolle investeringsstrategie van CEO Masayoshi Son.

Er wordt volgens critici te vaak gekozen voor start-ups die zich onvoldoende hebben bewezen, terwijl Softbank juist als doel heeft dergelijke bedrijven naar de beurs te brengen om geld binnen te halen.

Redding van WeWork kostte 10 miljard dollar

Voor WeWork legde SoftBank afgelopen oktober nog meer dan 10 miljard dollar (ruim 9 miljard euro) in om het kantoorverhuurbedrijf te redden. De groots aangekondigde beursgang van het bedrijf werd afgeblazen vanwege een gebrek aan interesse bij investeerders.

Het aandeel van Uber bereikte afgelopen week een nieuw dieptepunt, ondanks een kwartaalresultaat dat beter was dan verwacht.

Softbank heeft geen verwachting voor de rest van het jaar gepubliceerd, omdat er te veel onzekere factoren zouden zijn. Of het bedrijf ook op verlies in het volgend kwartaal rekent, is dus niet duidelijk.