Ahold Delhaize heeft in het derde kwartaal een omzet van 16,7 miljard euro behaald, wat 2,9 procent meer is dan in dezelfde periode vorig jaar. Online verkopen zaten flink in de lift, met een plus van 29,5 procent.

Onlinewinkel Bol.com behaalde in de Benelux 34 procent meer omzet dan een kwartaal eerder. De webwinkel van Albert Heijn verkocht ook meer.

De uitbreiding van het aantal fysieke winkels van de supermarktketen ligt op schema om het doel van 120 vestigingen eind 2019 te halen.

Ahold Delhaize behaalt de meeste inkomsten in de Verenigde Staten. In dit kwartaal groeide de omzet hier met 2 procent naar omgerekend ruim 10,2 miljoen euro.

In België verkocht het bedrijf minder dan in dezelfde periode in 2018. Wel werd hier een groter marktaandeel bemachtigd, aldus Ahold. In centraal- en oost-Europa werden wel meer verkopen gerealiseerd.