De Duitse Raad van Economische Experts verlaagt de economische groeiverwachting van het land in 2020 naar 0,9 procent. Dat melden verschillende Duitse media als Handelsblatt dinsdag op basis van een rapport van de raad. De Duitse Sachverständigenrat overhandigt het herfstrapport woensdag aan bondskanselier Angela Merkel.

De cijfers laten zien dat de Duitse economie zich momenteel in zwaar weer bevindt. In maart ging hetzelfde adviesorgaan namelijk nog uit van een economische groei van 1,7 procent in 2020.

Met de voorspelling van 0,9 procent is het adviesorgaan pessimistischer dan de Duitse regering. Die gaat uit van een bbp-groei van 1,0 procent in 2020. De Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds rekenen nog op een groei van respectievelijk 1,1 en zelfs 1,4 procent.

Ook voor dit jaar verwacht het adviesorgaan een lagere groei: 0,5 procent in plaats van de in maart voorspelde 0,8 procent. De Duitse economie presteert slechter vanwege de voortslepende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, de Brexit en de vertraging van de Chinese economie. Hierdoor kromp de Duitse economie in het tweede kwartaal en verwachten sommige economen ook een krimp in het derde kwartaal. In dat geval is er sprake van een recessie.

De Sachverständigenrat verwacht dat de zwakke groei nog zeker tot medio 2020 aanhoudt, maar voorziet geen grotere problemen dan in 2019. De kans op een "bredere en diepere" recessie lijkt dus klein, aldus het adviesorgaan.