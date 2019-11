Volvo Buses heeft een order voor 157 volledig elektrische stadsbussen binnengehaald. De bussen zullen door de Zweedse tak van het Franse openbaarvervoersbedrijf Transdev in de stad Göteborg ingezet worden, zo laat Volvo Buses op dinsdag weten.

Het Zweedse bedrijf, niet te verwarren met Volvo Cars, zal de eerste elektrische bussen in de loop van 2020 aan Transdev uitleveren. Dat bedrijf verwierf eerder dit jaar de rechten om de komende tien jaar het openbaar vervoer in Göteborg te verzorgen.

Met de order voor 157 elektrische stadsbussen wordt de levering van 100 exemplaren van het Nederlandse VDL Bus & Coach aan Connexxion afgelost als grootste orders voor elektrische bussen. Het is niet bekend welke waarde het contract voor Volvo Buses vertegenwoordigt.

Elektrische bussen, waaronder plug-inhybride bussen, trolleybussen en bussen met een brandstofcel, hebben in Europa een aandeel van ongeveer 10 procent. Dit zal volgend jaar mogelijk verdubbelen. In maart werd bekend dat er 162 elektrische bussen besteld zijn door Qbuzz voor diensten in Groningen en Drenthe. Deze order wordt echter gedeeld door Ebusco, VDL en Heuliez Bus.

Wereldwijd rijden naar schatting 400.000 elektrische bussen rond, zo’n 98 procent daarvan in China.