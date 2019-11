Vakbonden FNV en CNV gaan de eigen achterban oproepen tot actie als de dreigende pensioenkortingen eind november niet van tafel gaan. Dat zeggen vertegenwoordigers vande twee vakbonden dinsdag tegen NU.nl. Ook vakbond VCP zegt dat de kans op acties groot is als de kortingen worden doorgezet.

De deadline ligt volgens de FNV op 21 november. Dan debatteert de Tweede Kamer met minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees over mogelijke pensioenkortingen. Als de kortingen dan niet van tafel zijn, roept de FNV op tot landelijke acties.

Ook Gerrit van de Kamp, vicevoorzitter van vakbond VCP zegt dat actievoeren tot de mogelijkheden behoort als de kortingen niet van tafel gaan. "Die kans is groot, maar wij zullen dat eerst met onze leden bespreken als het kabinet niet ingrijpt om de kortingen te voorkomen", aldus Van de Kamp in een reactie.

FNV: Onder nieuwe regels zijn kortingen niet nodig

Vicevoorzitter Tuur Elzinga van de FNV vindt mogelijke kortingen van de pensioenen onacceptabel, omdat de pensioenfondsen alleen onder de huidige regelgeving onder druk staan. Onder de nieuwe regels van het pensioenakkoord zou dit volgens de FNV echter niet het geval zijn.

Het fundament voor de acties van FNV wordt vanaf woensdag gelegd. Dan begint de vakbond met regionale bijeenkomsten om de leden bij te praten over de huidige gesprekken tussen de vakbeweging, werkgevers en het kabinet. In die gesprekken wordt over de uitwerking van het in juni gesloten pensioenakkoord gesproken. Met de invulling van dat akkoord hopen ze de kortingen te voorkomen.

FNV: Alle kortingen moeten van tafel

FNV maakt geen onderscheid tussen pensioenfondsen en wil dat alle potentiële kortingen van tafel gaan. Of dit mogelijk is, is maar de vraag. In oktober zei DNB-president Klaas Knot dat de kortingen bij pensioenfondsen ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) mogelijk voorkomen kunnen worden, maar dit geldt niet voor fondsen als PME en PMT.

"Als pensioenfondsen nu zouden moeten korten omdat ze een grote buffer moeten opbouwen, en er zou zekerheid zijn dat dat in het nieuwe stelsel niet het geval zou zijn, dan zou je kunnen overwegen om die kortingen achterwege te laten", zei Knot in oktober tegen de NOS. Dit gaat niet op voor metaalfondsen PME en PMT, omdat zij al te lang te weinig geld in kas hebben.

Kortingen lijken voor bepaalde pensioenfondsen onafwendbaar

De dekkingsgraden van de grootste pensioenfondsen zijn de afgelopen maanden onder de kritische grens gedoken. Dit houdt in dat de fondsen niet voldoende geld in kas hebben om de komende jaren aan hun pensioenverplichtingen te voldoen. Hierdoor lijken pensioenkortingen momenteel onafwendbaar.

Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, zag de dekkingsgraad in het derde kwartaal dalen naar 91 procent. Het fonds heeft gezegd dat pensioenverlagingen zullen volgen wanneer de dekkingsgraad op 31 december onder de 95 procent ligt. Ook PFZW zag de dekkingsgraad eind september dalen naar 92,2 procent. De dekkingsgraden van PME en PMT staan respectievelijk op 93,4 en 94,6 procent.