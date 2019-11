Het aantal barbiers in Nederland is in de afgelopen vijf jaar bijna verviervoudigd. Waren er in 2014 nog 216 kappers voor mannen met baarden en snorren, op 1 oktober 2019 zijn dat er 1.022, meldt de Kamer van Koophandel (KVK) dinsdag.

De barbershop, zoals de barbier ook wel wordt genoemd, zit nog steeds in de lift.

Regionaal zijn er wel grote verschillen. Flevoland staat op de eerste plek met de grootste stijging. De provincie ging van 8 barbershops in 2014 naar 43 in 2019. Zuid-Holland is tweede met een stijging van 61 naar 283 barbiers in dezelfde periode. Plek drie is voor de provincie Utrecht. Daar zitten nu 77 dergelijke specialistische kappers, terwijl dat er vijf jaar geleden nog 16 waren.

Friesland bungelt onderaan. Daar zitten 4,3 barbershops per 100.000 mannen. Daarna volgt Drenthe met 5,7 shops per 100.000 mannen. Herenkappers profileren zich in deze gebieden nog niet vaak als barbershop.

De KVK publiceert de nieuwe cijfers in november vanwege het thema van de maand. "In Movember staan we stil bij de gezondheid van de man. 'Mo' staat daarbij voor moustache."