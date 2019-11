Luchtvaartvertegenwoordiger International Air Transport Association (IATA) gaat een campagne te starten als antwoord op 'vliegschaamte'. Er is namelijk een zwakkere vraag naar vliegreizen door de groeiende groep milieuvoorvechters die het vliegen afraadt vanuit duurzaamheidsoverwegingen.

Vooral in het noorden van Europa, het VK, Frankrijk en Duitsland heeft de oproep tot minder vliegen effect.

Bijna 300 luchtvaartmaatschappijen uit 120 landen zijn aangesloten bij de IATA. De brancheorganisatie wil met de campagne de reputatie van de branche weer proberen te herstellen.

"We gaan een zeer, zeer grote campagne starten om uit te leggen wat we hebben gedaan, wat we doen en wat we willen gaan doen in de toekomst", aldus IATA-voorzitter Alexandre de Juniac. De voorzitter noemt de boodschappen van activisten "misleidend". Het is nog niet bekend wanneer de campagne van start gaat.

Commerciële vliegreizen zijn goed voor zo'n 2,5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Als de vliegbranche zich verder uitbreidt, groeit dat aandeel mogelijk ook. Sinds 1990 heeft de industrie met technologische verbeteringen de CO2-emissie gehalveerd.