De prijzen van de nieuwe elektrische stadsauto's van de Volkswagen Group beginnen bij 23.290 euro. Voor dat bedrag krijg je een Skoda Citigo-e iV geleverd, die op papier een actieradius van 260 kilometer heeft. Een dergelijk rijbereik was tot voor kort alleen haalbaar met een twee keer zo duur model.

De Seat Mii electric is 110 euro duurder, terwijl de Volkswagen e-Up 185 euro meer kost. Dat laatste merk gaat uit van een rijbereik van 250 kilometer in plaats van 265 kilometer. Bij enkel stadsverkeer is volgens Seat op één acculading een afstand van 358 kilometer mogelijk.

De drie technisch identieke auto's hebben een accupakket van 38 kWh in de bodem, die met een 40 kWh-lader binnen een uur weer tot 80 procent bijgeladen is. Met een 7,2 kW-lader heb je ruim vier uur nodig. De elektromotor levert 61 kW (83 pk).

De bagageruimte van de drieling bedraagt 260 liter en 923 liter met de achterbank plat. De drie modellen komen begin volgend jaar naar Nederland.

Kijk ook op AutoWeek.nl