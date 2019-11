De subsidie op plug-inhybrides en volledig elektrische voertuigen in Duitsland wordt met 50 procent verhoogd. Dat heeft bondskanselier Angela Merkel afgesproken met de Duitse auto-industrie. Op die manier moeten in 2030 minimaal tien miljoen stekkerauto's op de Duitse wegen rijden.

Met de maatregelen loopt de subsidie op volledig elektrische auto's met een prijs tot 40.000 euro op naar 6.000 euro. Voor plug-inhybrides in die prijsklasse stijgt de subsidie naar 4.500 euro.

De aankondiging van de hogere subsidies vallen samen met de start van de productie van de volledig elektrische Volkswagen ID.3, die in Duitsland voor minder dan 40.000 euro in de markt gezet zal worden. Volgend jaar verschijnt een uitvoering van zo'n 30.000 euro.

Voor duurdere elektrische voertuigen is het subsidiebedrag voortaan 5.000 euro, terwijl het bedrag voor plug-inhybrides oploopt tot 4.000 euro.

Stekkerauto's hebben aandeel van 2 procent in de verkoop

De Duitse fabrikanten Audi, BMW, Mercedes-Benz en Volkswagen hebben de afgelopen maanden tientallen nieuwe stekkerauto's aangekondigd, het gros ervan in het hogere marktsegment. Stekkerauto's hebben een aandeel van 2 procent in de verkoop in Duitsland.

De regering-Merkel trekt daarnaast 3,5 miljard euro uit voor het uitbreiden van de laadinfrastructuur in het land. Duitsland heeft ongeveer 21.000 laadpunten, terwijl er in Nederland al ruim 46.000 staan. Dat aantal moet in het buurland stijgen naar een miljoen laadpunten in 2030.

De auto-industrie zal daar zelf ook aan bijdragen. Zo gaat Volkswagen de komende vijf jaar vierduizend laadpalen bij zijn productielocaties plaatsen.