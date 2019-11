HelloFresh behaalde in het derde kwartaal een omzet van 441 miljoen euro, wat neerkomt op het tweede winstgevende kwartaal op rij. Hierdoor verwacht het bedrijf wat betreft het aangepaste operationeel resultaat in 2019 voor het eerst break-even te draaien.

De omzet viel het afgelopen kwartaal 45,8 procent hoger uit vergeleken met een jaar eerder.

Het aantal klanten is dit kwartaal verder toegenomen tot 2,61 miljoen mensen, waar dat er in dezelfde periode vorig jaar nog 1,84 miljoen waren. HelloFresh leverde wereldwijd in totaal 68,9 miljoen maaltijden.

De aanbieder van maaltijdboxen is actief in de Verenigde Staten en veel Europese landen, waaronder Nederland en Duitsland.

HelloFresh zet zichzelf neer als een bedrijf dat een positieve invloed heeft op het milieu. Zo is de hoeveelheid ingrediënten in de pakketten precies afgestemd op het juiste aantal personen om voedselverspilling tegen te gaan.