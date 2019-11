Uber realiseerde in het derde kwartaal een omzetstijging van 30 procent. De kwartaalomzet steeg daarmee naar 3,81 miljard dollar (zo'n 3,4 miljard euro). Het bedrijf leed opnieuw een flink verlies, maar zei dinsdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers toch te verwachten in 2021 voor het eerst winst te gaan maken.

Analisten hadden in dit kwartaal een omzet van 3,69 miljard dollar verwacht. Uber deed het dus beter dan voorzien. De omzet van maaltijdbezorgplatform Uber Eats steeg met 64 procent, terwijl de taxitak een groei van 19 procent doormaakte.

De kosten van het technologiebedrijf stegen flink. Die gingen met maar liefst 33 procent omhoog naar 4,92 miljard dollar. Uber is niet alleen veel geld kwijt aan de uitbreiding naar nieuwe gebieden, maar ook aan het kunstmatig goedkoop houden van ritten door zelf geld bij te leggen.

Al met al steeg het nettoverlies van Uber in het derde kwartaal naar 1,16 miljard dollar. In dezelfde periode in 2018 was het verlies nog 986 miljoen dollar.