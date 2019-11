Het aantal Nederlanders in de zogenoemde 'negennullenclub' is in 2019 naar een recordhoogte van 37 gestegen, blijkt maandag uit de Quote 500. Dit is de jaarlijkse lijst van de rijkste Nederlanders die door tijdschrift Quote op basis van eigen journalistiek onderzoek wordt opgesteld.

Hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst is Remon Vos, topman van de grootste Tsjechische projectontwikkelaar CTP. Vos komt binnen op plek 19, met een geschat vermogen van 1,5 miljard euro.

De grootste stijger op de miljardairslijst is Elastic-oprichter Steven Schuurman. Zijn bedrijf ontwikkelt software om grote databestanden te doorzoeken. Het bedrijf rekent onder meer eBay, Uber en Ticketmaster tot zijn klanten. Elastic ging vorig jaar naar de beurs in New York. Hierdoor groeide het vermogen van Schuurman met 307,4 procent naar 1,1 miljard euro.

Piet Vroon verloor relatief gezien het grootste deel van zijn vermogen. De eigenaar van Rederij Vroon daalde het hardst en neemt plek 145 in op de Quote 500-lijst. De rederijhouder zag zijn vermogen met 49,1 procent krimpen naar 280 miljoen euro. Het gaat niet best met zijn rederij: het bedrijf leed in de afgelopen drie jaar een verlies van ruim 600 miljoen euro.

Bekende namen in top vijf

Charlene de Carvalho-Heineken is net als vorig jaar de rijkste Nederlander. De dochter van de overleden bierbrouwer Freddy Heineken is zo'n 14,2 miljard euro waard, haar vermogen steeg opnieuw, dit jaar met een kleine 11 procent.

Ook de tweede plek wordt door dezelfde persoon als vorig jaar ingevuld: Randstad-oprichter Frits Goldschmeding. Dit terwijl hij zijn vermogen zag afnemen met 8,3 procent tot 4,4 miljard euro.

De top drie wordt volgemaakt door de erfgenamen van vastgoedontwikkelaar Dik Wessels, Gérita en Inge Wessels. De twee zijn samen zo'n 3,6 miljard euro waard. Quote 500-vedetten John de Mol (2,7 miljard) en Ralph Sonnenberg (2,6 miljard) nemen plek vier en vijf in.

De vijf rijkste Nederlanders Charlene de Carvalho-Heineken - 14,2 miljard euro

Frits Goldschmeding - 4,4 miljard euro

Gérita en Inge Wessels - 3,6 miljard euro

John de Mol - 2,7 miljard euro

Ralph Sonnenberg - 2,6 miljard euro

DJ Tiësto, Mino Raiola en Mabel van Oranje-Nassau flink in de plus

Quote-500 maakt ook altijd een apart lijstje met vermogende BN'ers. Hierop staan bekende Nederlanders als DJ Tiësto (echte naam Tijs Verwest), die zijn vermogen met 14,3 procent zag groeien naar 160 miljoen euro.

Ook voor Mabel van Oranje-Nassau was het een goed jaar. Door het succes van betaalbedrijf Adyen is de prinses nu 290 miljoen euro waard, een stijging van bijna 21 procent. Voetbalmakelaar Mino Raiola heeft inmiddels 120 miljoen in bezit. Door onder andere transfers van toptalent Matthijs de Ligt en de Belgische spits Romelu Lukaku groeide zijn vermogen met 9,1 procent.

De rijkste families zijn wederom C&A-familie Brenninkmeijer (22,5 miljard euro), de familie Van der Vorm van investeringsfonds HAL (8,5 miljard euro) en de familie De Rijcke (Kruidvat/investeringsmaatschappij De Hoge Dennen) met 2,2 miljard euro. De familie Van Oranje-Nassau staat op nummer twaalf met een vermogen van een miljard euro.