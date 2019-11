Het verschil tussen het loon van vrouwen en mannen is in de Europese Unie met 0,2 procent gedaald naar 16 procent. De afname gaat "extreem langzaam", meldt de Europese Commissie maandag. In totaal nam de loonkloof in zeven jaar met slechts 1 procent af.

Het gaat om het percentage dat vrouwen per uur bruto minder verdienen. Vrouwen werken volgens de nieuwe cijfers in de EU jaarlijks twee maanden 'gratis', of krijgen per euro die mannen ontvangen maar 84 cent betaald.

In Nederland is de loonkloof met 15,2 procent iets lager dan het EU-gemiddelde. Onder meer het Verenigd Koninkrijk en Duitsland doen het juist slechter, met respectievelijk 20,8 en 21 procent.

Estland bungelt met een loonkloof van 25,6 procent onderaan, terwijl Roemenië, Italië en Luxemburg met achtereenvolgens 3,5 procent, 5 en 5 procent juist het beste scoren in gelijke beloning.

Verklaringen voor de loonkloof

De Europese Commissie noemt in het rapport enkele verklaringen op die vaak worden genoemd als het om de loonkloof gaat, maar die niet kloppen.

Zo zouden vrouwen oververtegenwoordigd zijn in laagbetaalde sectoren, wat het verschil zou verklaren. Dat is niet zo: in alle sectoren blijken vrouwen een lager loon te ontvangen dan mannen met hetzelfde beroep.

Ook het feit dat vrouwen vaker parttime werken, is geen kloppende verklaring. "Minder uren per week werken betekent dat je minder per maand betaald moet krijgen, niet een lager uurloon", aldus het orgaan. Daarnaast is het niet zo dat mannen nu eenmaal hoger opgeleid zijn en daarom meer verdienen. Bijna 60 procent van de afgestudeerden is namelijk vrouw.

'Straf' voor zwangerschapsverlof

Er is een aantal factoren dat de ongelijke beloning wél verklaart, aldus het rapport. Zo nemen vrouwen meer onbetaalde taken voor hun rekening, zoals het zorgen voor kinderen of het uitvoeren van huishoudelijke taken.

Ook lassen vrouwen vaker dan mannen een periode in waarin ze niet werken, om voor ouders of anderen te zorgen. Verder is discriminatie een oorzaak. Vrouwen worden dan bijvoorbeeld 'bestraft' voor zwangerschapsverlof, door een demotie na hun terugkeer op de werkvloer. Vrouwen komen bovendien minder gemakkelijk in topposities.