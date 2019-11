De industriële activiteit in de eurozone is voor de dertiende maand op rij gekrompen, blijkt maandag uit cijfers van marktonderzoeksbureau IHS Markit. De inkoopmanagersindex PMI steeg wel iets in vergelijking met vorige maand, maar er is nog steeds sprake van krimp.

In oktober kwam de PMI uit op 45,9 punten. Als dit cijfer onder de vijftig punten zit, is er sprake van krimp. In oktober ligt de PMI wel 0,2 punten hoger dan in september. Toen was er met 45,7 punten sprake van het laagste niveau sinds 2012.

"De maakindustrie van de eurozone zit nog steeds in de grootste daling sinds zeven jaar", schrijft Chris Williamson, econoom bij IHS Markit. "Dit houdt in dat de maakindustrie de bbp-groei in het vierde kwartaal omlaag zal halen", aldus Williamson.

De econoom zegt dat de industriële krimp te wijten is aan geopolitieke onzekerheden, van de Brexit tot het Amerikaanse handelsbeleid. Deze onzekerheid drukt zowel de binnenlandse, als de internationale vraag, aldus de IHS Markit-econoom.

Vooral de Duitse industrie heeft hieronder te lijden. De industrie van de grootste economie van Europa kromp in oktober voor de dertiende maand op rij. Met 42,1 punten steeg de PMI iets ten opzichte van september, maar was het nog steeds het op een na laagste puntenaantal sinds juni 2009. De Duitse economie kromp in het tweede kwartaal met 0,1 procent en ook in het derde kwartaal verwachten sommige economen een daling.