Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, heeft het bod op de Britse branchegenoot Just Eat aangepast. Hiermee zegt het bedrijf de aandeelhouders van Just Eat zekerheid te willen geven.

Nu is er sprake van een formeel bod op Just Eat. Eerder werd al wel een overeenkomst bereikt tussen de besturen van Takeaway en Just Eat.

In de nieuwe opzet moet onder meer 75 procent van het aandelenkapitaal worden aangemeld om de overname te laten doorgaan. Eerder was die grens er nog niet.

Aan het overnamebedrag verandert niets. Takeaway biedt 0,09744 aandelen in de nieuwe combinatie voor elk aandeel Just Eat. Met de aandelenprijs van Takeaway op het moment dat het bod werd gedaan, krijgen de aandeelhouders van Just Eat 7,31 pond (8,46 euro) per aandeel. Maar in de tussentijd is het aandeel met 15 procent in prijs gedaald.

Mediaconglomeraat Prosus biedt ondertussen 7,10 pond per aandeel, maar het bedrijf doet dat in contanten.