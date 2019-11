Unilever stopt met het adverteren op pornosites. Dat bevestigt het bedrijf maandag na berichtgeving door Britse media.

Het gaat specifiek om Dollar Shave Club, een Amerikaans bedrijf dat enkele jaren terug werd overgenomen door Unilever. Het bedrijf startte een campagne op pornosite Pornhub.

Afgelopen weekend schreef The Sunday Times over grote merken zoals Unilever en Kraft Heinz die mannenproducten onder de aandacht brengen via deze site. Tegelijk staan er ook illegale filmpjes met bijvoorbeeld minderjarigen op de site, hoewel Pornhub claimt hier tegenop te treden.

Unilever zegt in een verklaring geen advertenties op pornosites te ondersteunen en dat het bedrijf "extreem bezorgd" is over de content die The Sunday Times met Unilever deelde.

Unilever niet op de hoogte

Unilever legt in een verklaring uit dat het ging om een korte campagne eerder dit jaar die nu niet meer online staat. "Dit soort content is zeer verontrustend en we zullen ervoor zorgen dat geen van onze merken nog adverteert op Pornhub of andere pornosites."

De levensmiddelenproducent verklaart dat het bedrijf niet op de hoogte was van de campagne van Dollar Shave Club en dat het bedrijf operationeel onafhankelijk is als het gaat om de marketingactiviteiten.

"Dollar Shave Club heeft ook bevestigd dat zij niet opnieuw zullen adverteren op Pornhub of andere pornosites", aldus Unilever. Eerder verdedigde Matt Knapp, directeur bij Dollar Shave Club, nog de advertenties bij Pornhub. "Het is niet duur, maar interessant genoeg zijn het bereik en de indrukken groot", vertelde Knapp in mei dit jaar aan het Australische marketingjournaal Mi3.