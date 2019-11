De kleinere vakbond Leraren in Actie is de afgelopen twee dagen snel gegroeid door de verwarring die ontstond over de lerarenstaking, zei de voorzitter van de vakbond Peter Althuizen maandag tegen BNR. De staking, die woensdag plaatsvindt, werd vrijdag afgelast door de Algemene Onderwijsbond (AOb), maar zondag werd die beslissing weer teruggedraaid.

Door de verwarring rondom de staking is het ledenaantal flink gegroeid, stelt Althuizen. Sinds vrijdagavond heeft Leraren in Actie er zeshonderd leden bijgekregen.

De onrust begon nadat de werkgevers een deal sloten met het kabinet voor een investering van 460 miljoen euro in het basis- en middelbaar onderwijs. Hierop besloot de AOb, de grootste onderwijsbond, de oproep tot staken in te trekken. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij veel leden van de vakbond, omdat de deal niet werd voorgelegd aan de leden en omdat het grootste deel van het geld eenmalig was.

Na een crisisberaad op zondag werd besloten om alsnog een oproep tot staken te doen. Ook stapte AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen op, omdat zij de deal tekende zonder deze voor te leggen aan de leden en verantwoordelijk was voor de intrekking van de staking.

Door deze gang van zaken stappen dus honderden leraren over naar Leraren in Actie, maar Althuizen weigert te zeggen dat de vakbond ervan profiteert. "Ik zou graag willen dat we die leden op basis van teksten op de website kunnen trekken. Dit is wel een erg trieste aanleiding", aldus de vakbondsvoorzitter.