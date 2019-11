De winst van olieproducent Saudi Aramco is in de eerste negen maanden van dit jaar flink gedaald. Omgerekend hield het bedrijf onder de streep 68,2 miljard dollar (zo'n 61,05 miljard euro) over. Een jaar eerder was dit nog 83,1 miljard dollar.

Een reden voor de winstdaling werd niet gegeven, maar het staatsbedrijf had onder meer te lijden onder drone-aanvallen op raffinaderijen van Saudi Aramco.

De omzet kromp van 233 miljard dollar in de eerste negen maanden van 2018 naar 217 miljard dollar in dezelfde periode dit jaar.

Zondag meldde Saudi Aramco naar de beurs te gaan in de Saoedische hoofdstad Riyad. Naar verwachting wordt dit de meest waardevolle beursgang ooit. Banken zouden de Saoedische overheid hebben verteld dat Saudi Aramco, het meest winstgevende bedrijf ter wereld, ongeveer 1,5 biljoen dollar waard is.

Het is nog onduidelijk hoe groot het aandeel is van het bedrijf dat naar de beurs gaat, maar zelfs wanneer de regering 1 procent van het bedrijf verkoopt, gaat het om een belang ter waarde van 15 miljard dollar.