Postbedrijf PostNL heeft voor het eerst in vijf jaar de tarieven voor het versturen van een pakketje verhoogd. Vanaf 2020 kost het versturen van pakketpost 7,25 euro, nu kost dat nog 6,95 euro. Niet alleen de pakketten, maar ook de postzegels worden vanaf januari duurder, maakt het postbedrijf maandag bekend.

Het postbedrijf verhoogt de tarieven voor pakketten, omdat de kosten door de inflatie de afgelopen jaren zijn gestegen. De pakkettarieven zijn echter niet evenredig meegestegen, aldus het postbedrijf.

De postzegel wordt in 2020 - net als vorig jaar - 4 cent duurder. Een postzegel kost per januari 0,91 euro. Dat komt neer op een prijsstijging van 4,6 procent. De stijging valt ruim binnen de door toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgestelde tariefruimte van 16,4 procent.

De prijs van een decemberzegel stijgt dit jaar ook. De zegels voor de aankomende feestmaand gaat 82 cent kosten. Hiermee blijft deze zegel 5 cent goedkoper dan de reguliere postzegel.

PostNL verhoogt de tarieven jaarlijks om zo te kunnen overleven op een markt waarin steeds minder post wordt verstuurd. Hierdoor staan de winst en omzet onder druk.

Weer minder post bezorgd, omzet en winst vallen lager uit

Ook in het derde kwartaal daalde het postvolume weer. Tussen juli en oktober werd in vergelijking met een jaar eerder 10,6 procent minder geadresseerde post bezorgd. Het pakketvolume steeg in die periode met 11 procent, maar de marge daalde.

Hierdoor daalde de omzet in het derde kwartaal naar 636 miljoen euro, tegenover 638 miljoen vorig jaar. De winst daalde ondanks kostenverlagingen ook. Waar het bedrijf vorig jaar nog een winst van 13 miljoen boekte, bedroeg de winst afgelopen kwartaal nog 9 miljoen euro. PostNL zegt last te hebben van toenemende economische druk vanuit het buitenland.

Investeerders reageerden niet enthousiast op de cijfers. De beurskoers van PostNL daalde om 9.30 uur met 10,45 procent naar 1,87 euro per aandeel.

Overname Sandd door PostNL afgerond

PostNL meldt ook dat de overname van concurrent Sandd helemaal is afgerond. Eerst ging de ACM nog voor de overname liggen, maar het ministerie van Financiën keurde de aankoop vervolgens alsnog goed.

De overname drukt nog wel op het bedrijfsresultaat van PostNL. Het bedrijfsresultaat komt in het vierde kwartaal 15 tot 25 miljoen euro lager te liggen, omdat de synergievoordelen van de combinatie zich nog niet uitbetalen.

In december zal PostNL het eerste deel van de post van Sandd gaan bezorgen. Halverwege 2020 moet het gehele volume overgaan naar PostNL. Ook meldt het bedrijf te zijn begonnen met het aanbieden van werk aan postbezorgers van Sandd.