De federale autoriteiten in de Verenigde Staten hebben aangekondigd een onderzoek in te stellen naar de boekhouding van het bedrijf voor sportartikelen Under Armour Inc. Dat meldt persbureau AP.

The Wall Street Journal meldde eerder al dat er een onderzoek zou komen naar het bedrijf. Volgens het Amerikaanse medium zou het bedrijf wellicht de verkoop van kwartaal naar kwartaal hebben verschoven om zo betere verkoopcijfers te genereren.

Under Armour Inc. ontkende echter dat de boekhouding niet zou kloppen. Zo zei het bedrijf "overtuigd" te zijn dat de boekhouding zou kloppen.

Verder gaf het bedrijf aan dat het al twee jaar samenwerkt met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, een commissie die toezicht houdt op de boekhouding van grote bedrijven, en het Amerikaanse ministerie van Justitie.