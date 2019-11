Fastfoodketen McDonald's heeft zondag aangekondigd CEO Steve Easterbrook te ontslaan vanwege een relatie met een werknemer, meldt persbureau AFP.

De Britse Eastbrook werd in 2015 CEO van McDonald's, waarbij hij Don Thompson opvolgde. Daarvoor werkte hij als CEO van Pizza Hut en Wagamama.

Het is bij McDonald's niet toegestaan voor managers om een relatie te hebben met iemand van het personeel.

In een mail naar het personeel gaf Easterbrook toe een wederzijdse relatie te hebben gehad met iemand van het personeel. Volgens TIME noemde hij de relatie een fout. "Ik ken de waarden van het bedrijf en ben het daarom eens met de raad (van bestuur, red.) dat het tijd is voor mij om te gaan," zei Eaterbrook in de mail.



Chris Kempczinski is benoemd als nieuwe CEO van de fastfoodketen.