Saudi Aramco, de grootste oliemaatschappij ter wereld, heeft zondag zijn beursgang aangekondigd. Het bedrijf krijgt een notering aan de beurs van de Saoedische hoofdstad Riyad, meldt de Arabische omroep Al Jazeera.

Zondag maakte het bedrijf, dat verantwoordelijk is voor 10 procent van de wereldwijde olieproductie, bekend dat het op korte termijn een deel van zijn aandelen gaat uitgeven.

Saudi Aramco brengt de waardepapieren in diverse delen uit. Het eerste pakket bestaat uit 1 procent van de aandelen en wordt nog dit jaar uitgegeven. Het tweede deel, dat eveneens bestaat uit 1 procent, moet in 2020 uitgebracht worden.

Daarna volgen nog diverse uitgiftes, waarmee het totaal uiteindelijk op 5 procent moet uitkomen. Het bedrijf kijkt hierbij nadrukkelijk ook naar noteringen aan aandelenbeurzen in het buitenland.

Net zoveel waard als Apple en Google samen

Het bedrijf hoopt zo’n 100 miljard dollar op te halen, bij een beurswaarde van 2 biljoen dollar. Daarmee zou Saudi Aramco het grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld zijn en net zoveel waard zijn als Apple en Google samen.

Marktkenners denken echter dat de 2 biljoen dollar wat aan de hoge kant is. Een waardering van 1,5 biljoen dollar zou volgens hen reëler zijn.

Het was al enige tijd bekend dat de staatsoliemaatschappij plannen had voor een gang naar de beurs, maar diverse keren moest de beursgang worden uitgesteld, onder meer door recente drone-aanvallen op olie-installaties in Saoedi-Arabië.