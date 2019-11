Airbnb heeft verklaard dat zij zogenoemde "feesthuizen" gaat verbieden na een schietpartij in een huis in Californië dat via de website verhuurd werd.

In Orinda, een stad vlakbij San Francisco, werd in een via Airbnb verhuurd huis een feest gegeven voor een kleine groep mensen. Toen de locatie van het feest op Instagram werd gedeeld, kwamen er zo'n honderd bezoekers opdagen en vond er een schietpartij plaats. Er kwamen vijf personen om het leven.

De CEO van het verhuurbedrijf, Brian Cheskey, zegt op Twitter dat het verhuurplatform stappen gaat ondernemen om "ongeautoriseerde feesten te bestrijden".

"We moeten het beter doen, en dat zullen we doen. Dit is onaanvaardbaar", voegde Chesky eraan toe. Volgens de CEO wordt de screening van reserveringen met een hoog risico vanaf nu extra goed in de gaten gehouden.

Er is nog altijd geen verdachte van de schietpartij opgepakt, maar de politie is druk bezig met een onderzoek. Volgens een politiewoordvoerder werden er in de gehuurde woning al wel twee wapens aangetroffen.