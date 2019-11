Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van de Amerikaanse miljardair Warren Buffett, heeft de operationele winst over het derde kwartaal met 14 procent zien groeien, maakt het bedrijf zaterdag bekend. Hiermee deed de investeringsmaatschappij het beter dan analisten hadden verwacht.

Berkshire Hathaway deed het goed, ondanks de slepende handelsoorlog en de vertragende wereldeconomie. De operationele winst groeide in het derde kwartaal naar 7,86 miljard dollar (7,02 miljard euro). De nettowinst viel wel lager uit dan vorig jaar: 16,5 miljard dollar dit jaar tegenover 18,5 miljard vorig jaar.

De winstgroei is met name te danken aan Amerikaanse consumenten, die meer uitgaven dan eerder gedacht. Hierdoor vertraagde de Amerikaanse economie minder snel dan verwacht. Woensdag maakte het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten dat de economie met 1,9 procent was gegroeid.

Het investeringsfonds heeft 128 miljard aan cashgeld liggen, zes miljard meer dan een kwartaal eerder. Dat laat zien dat de bedrijven, onder meer verzekeraars en spoorwegbedrijven, waar Buffett in geïnvesteerd heeft goed draaien.

Aan de andere kant laat het ook zien dat Buffett zijn cash niet gebruikt voor bijvoorbeeld overnames. Eerder dit jaar zei de miljardair dat aandelen momenteel te duur zijn en dat blijkt nog steeds het geval: de laatste overname van Buffett dateert uit 2016.