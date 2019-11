De kroonprins van Saoedi-Arabië, Mohammed bin Salman, gaat zondag de beursgang van het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco aankondigen, melden ingewijden vrijdag. Bin Salman zou dat vrijdag bij een vergadering hebben besloten.

De kroonprins mikt op een bedrijfswaardering van 2 biljoen dollar (1,79 biljoen euro), maar bankiers en ingewijden zeggen dat Aramco's waarde meer richting de 1,5 biljoen dollar ligt.

Zelfs met die lagere waardering wordt het staatsoliebedrijf veruit het hoogst gewaardeerde bedrijf ter wereld. Aramco is met een waardering van 1,5 biljoen dollar ruim 50 procent meer waard dan bedrijven als Apple en Microsoft. De twee techbedrijven hebben een waarde van rond de biljoen dollar.

Het is niet voor het eerst dat er in Saoedi-Arabië wordt gesproken over een beursgang van Aramco. Er wordt al jaren gepraat over een beursintroductie, maar dit werd telkens uitgesteld. Een beursgang werd onder meer uitgesteld na de verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi.

Eerder dit jaar volgde weer uitstel, toen de olieproductie voor een groot deel werd stilgelegd na een stel drone-aanvallen. Saudi Aramco is goed voor zo'n 10 procent van de olieproductie ter wereld.