Fitbit wordt overgenomen door Google. Het techbedrijf betaalt 2,1 miljard dollar (1,89 miljard euro) voor de maker van fitnesstrackers.

De overname is niet erg vreemd: Google probeert al enkele jaren om een voet tussen de deur te krijgen in de markt voor wearables en smartwatches, maar dat wilde vooralsnog niet echt lukken. Fitbit is al jaren een grote speler op de markt voor fitnesstrackers.

Het nieuws komt niet als een ontzettend grote verrassing; eerder deze week waren er al geruchten over de overname. Op Wall Street wordt het nieuws rond de overname vrijdag met open armen ontvangen. Voorbeurs staat Fitbit op 16 procent in de plus.