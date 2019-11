Sportschoolketen Basic-Fit heeft de gemiddelde omzet per lid met 6 procent per maand zien stijgen naar 20,24 euro. Abonnees kiezen vaker voor een duurder abonnement.

Dit meldt het beursgenoteerde bedrijf vrijdag bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers. In de eerste negen maanden van dit jaar boekte Basic-Fit een omzet van 371,5 miljoen euro, een stijging van 27 procent.

Basic-Fit biedt een standaardabonnement aan voor 19,99 euro per vier weken, maar sinds een jaar is er ook een zogeheten Premium-abonnement voor 29,99 euro per vier weken. Hiermee kunnen leden de pas delen met huisgenoten en iemand meenemen.

Het aantal leden nam met 20 procent toe. In totaal had Basic-Fit 2,13 miljoen abonnementen in het bestand.

350 nieuwe locaties op het oog

Het concern heeft nog eens 350 nieuwe locaties voor sportscholen op het oog. Dit jaar opende het bedrijf tot nu toe 123 nieuwe vestigingen, waarmee het totaal op 752 komt.

De stijging van het aantal vestigingen was onder meer te danken aan de overname van Fitland in Nederland. Hierdoor voegde Basic-Fit dertig locaties toe aan het totale bestand.

In totaal heeft Basic-Fit nu 330 clubs in Frankrijk, 198 in Nederland, 179 in België, 35 in Spanje en 10 in Luxemburg.