Apple verwacht een boete te krijgen van Frankrijk vanwege de schending van mededingingsregels. Dat blijkt uit het verslag dat het bedrijf donderdag aan de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) overdroeg.

Afgelopen juni kreeg Apple bericht van de Franse mededingingsautoriteit over de mogelijke schending van mededingingsregels bij de verkoop en distributie. Het techbedrijf is het "sterk oneens met de aantijgingen", valt te lezen in het verslag.

Op 15 oktober heeft het bedrijf zich voor de Franse autoriteit kunnen verweren. De beslissing van de toezichthouder, die ook een boete kan betekenen, wordt nu afgewacht. Een exacte datum van de uitkomst is niet bekend.