Boeing houdt na de 737 MAX nu ook zo'n vijftig 737 NG-vliegtuigen aan de grond vanwege een defect, meldt AFP donderdag. Nadat in september bekend was geworden dat een bepaald onderdeel zou kunnen barsten, werd een grootschalig onderzoek naar de vliegtuigen aangekondigd. Hierbij zijn tot nu toe vijftig toestellen aangewezen die niet langer de lucht in mogen.

Eind september werd bekend dat het onderdeel dat de romp met de vleugels verbindt, de zogenoemde pickle fork, kan barsten. Dit onderdeel zou meer dan 90.000 vluchten lang intact moeten blijven. Maar bij een vliegtuig dat slechts 35.000 vluchten had gemaakt, werden toch scheurtjes in het onderdeel aangetroffen.

Diverse vliegmaatschappijen hebben inmiddels aangekondigd een of meerdere 737 NG's na inspectie aan de grond te houden. Ook Lion Air houdt twee 737 NG-vliegtuigen aan de grond na de ontdekking van defecten. In oktober 2018 crashte een 737 MAX-vliegtuig van Lion Air. Daarbij kwamen 189 mensen om het leven.

De 737 NG is een van de voorgangers van de 737 MAX, het model van Boeing dat nu al maanden niet mag vliegen na twee dodelijke crashes waarbij opgeteld 346 mensen om het leven kwamen.

De CEO van de vliegtuigbouwer gaf afgelopen dinsdag toe dat er bij de ontwikkeling van de 737 MAX fouten zijn gemaakt.