De wijnproductie is wereldwijd gedaald nadat Frankrijk, Italië en Spanje werden getroffen door ongunstig voorjaarsweer. In een eerste schatting voorspelt de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV) dat er 263 miljoen hectoliter is gemaakt. Dit is een daling van 10 procent ten opzichte van 2018.

Dat de productie ten opzichte van 2018 is gedaald is overigens niet verbazingwekkend. Dat jaar was een topjaar voor de wijnmakers. Vergeleken met andere jaren is de productie in 2019 eigenlijk teruggekeerd naar het gemiddelde.

In Frankrijk en Italië, de grootste producenten in de Europese Unie, daalde de productie met 15 procent. Spanje maakte een daling mee van maar liefst 24 procent. In alle drie de landen lag de productie onder het vijfjarig gemiddelde.

Volgens de OIV is dit te wijten aan koude voorjaar in deze landen, gevolgd door een hete en droge zomer.

Ook in veel andere grote wijnproducerende landen viel de oogst ook tegen. Zo produceren Argentinië en Chili respectievelijk 10 procent en 7 procent minder. In de Verenigde Staten werd maar 1 procent minder wijn gemaakt en Zuid-Afrika boekte juist een kleine plus van 3 procent.