Tabaksproducent Altria verlaagt de waardering van e-sigarettenmaker Juul met 4,5 miljard dollar (ruim 4 miljard euro). Dat gebeurt enkele maanden nadat de maker van onder meer Marlboro-sigaretten voor 12,8 miljard dollar een aandeel van 35 procent in Juul nam.

Volgens Altria wordt de kans dat de FDA, de Amerikaanse voedsel- en medicijnentoezichthouder, steeds meer smaken van de e-sigaret in de ban zal doen groter. Ook de verboden die nu in verschillende landen voor zogenoemde vapeproducten gelden, hebben tot de lagere waardering van Juul geleid.

Door de verlaagde waardering lijdt Altria in het derde kwartaal verlies. Dit ondanks de opbrengsten door tabaksproducten, die nog altijd de hoofdinkomstenbron vormen voor het bedrijf.

De e-sigaret raakt de afgelopen tijd steeds meer in opspraak. Zo werd het product in de markt gezet als een product dat rokers van de reguliere sigaret af moest helpen, maar blijken jongeren nu ook een belangrijke doelgroep.

Daarnaast zijn er in de VS inmiddels meer dan vijfhonderd meldingen over mysterieuze longziekten binnengekomen die in verband worden gebracht met vapen en wordt ook in onder meer Europa onderzoek gedaan naar gezondheidsklachten.