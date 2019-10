Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en de Franse PSA groep gaan hun krachten bundelen. Daarmee ontstaat het op drie na grootste concern ter wereld op basis van productieaantallen. Hoe zijn de twee partijen gebaat bij de samenwerking?

PSA, het moederbedrijf van Citroën, DS, Opel/Vauxhall en Peugeot, leverde in 2018 wereldwijd 3,88 miljoen nieuwe auto's af. FCA, waar onder meer Fiat, Dodge en Jeep toe behoren, bracht vorig jaar 4,84 miljoen voertuigen aan de man. Alleen de Volkswagen Group, de alliantie van Renault-Nissan-Mitsubishi en Toyota produceren meer.

Automerken van FCA en PSA Abarth

Alfa Romeo

Chrysler

Citroën

Dodge

DS

Fiat

Jeep

Lancia

Maserati

Opel/Vauxhall

Peugeot

RAM

Langgekoesterde wens in vervulling

Met de samenwerking tussen Fiat Chrysler Automobiles en PSA komt een voorspelling en langgekoesterde wens van de in 2018 overleden FCA-topman Sergio Marchionne uit. In 2015 sprak hij over de noodzaak van fusies en samenwerking, omdat de "kapitaalverslinding" anders uit de hand zou lopen. In de jaren na zijn uitspraken sloot Mitsubishi zich aan bij Renault-Nissan, nam PSA Opel over en gingen Ford en Volkswagen de samenwerking aan.

Het nieuwe verbond tussen FCA en PSA opereert wereldwijd en omvat dertien automerken. Met de samenwerking hoopt het nieuwe, in Nederland te vestigen bedrijf besparingen van ongeveer 3,7 miljard euro per jaar te realiseren. Daar moet overigens wel eenmalig 2,8 miljard euro voor uitgetrokken worden. Binnen vier jaar moet 80 procent van de besparingen te realiseren zijn.

PSA-topman Carlos Tavares krijgt de leiding over het samengestelde bedrijf. FCA-voorzitter John Elkann wordt voorzitter van de raad van bestuur. Tavares kreeg eerder dit jaar de handen op elkaar vanwege de bedrijfsresultaten van PSA. Hij wist de winstmarge op de voertuigen van Citroën, DS en Peugeot flink op te schroeven en haalde Opel na twintig jaar uit de rode cijfers. FCA op zijn beurt kan bogen op de zeer winstgevende SUV's van Jeep en de pick-uptrucks van RAM, die in de Verenigde Staten goed scoren.

Plannen in stroomversnelling

Met de samenwerking krijgt PSA opnieuw toegang tot de Amerikaanse markt. De terugkeer werd in 2016 al aangekondigd en de stap zou in 2026 gezet moeten zijn. Mogelijk komen deze plannen nu in een stroomversnelling, aangezien FCA een dealernetwerk van ruim 2.600 vestigingen in de Verenigde Staten heeft.

FCA kan mogelijk profiteren van de platformstrategie van PSA, dat samen met de Chinese partner Dongfeng een platform ontwikkelde dat geschikt is voor zowel een traditionele aandrijflijn als een volledig elektrische aandrijflijn. Het aanbod van Fiat is namelijk sterk verouderd en, afgezien van de Fiat 500, niet erg meer in trek. Door gebruik te maken van een PSA-platform, zou de ontwikkelingstijd van nieuwe FCA-modellen verkort kunnen worden.

Door de samenwerking met PSA wordt het voor FCA mogelijk ook eenvoudiger de Europese miljoenenboetes voor het overschrijden van de maximaal toegestane CO2-uitstoot van de vloot te ontlopen. Dat doet het op dit moment nog door middel van een deal met Tesla, waarbij FCA de bouwer van elektrische auto's betaalt om de emissievrije voertuigen van Tesla tot de eigen vloot te mogen rekenen.

Fiat teert in Europa vooral op de verouderde 500. (Foto: Fiat)

FCA en PSA geen koplopers

Risico's zijn er ook. FCA-merken Alfa Romeo en Maserati kwakkelen en Lancia is op sterven na dood. Ook bij Fiat loopt de verkoop terug. De CO2-kanonnen van Dodge draaien niet boven in de verkooplijst mee, terwijl de twee modellen die bij Chrysler over zijn ook niet voor de aantallen zorgen. Dat doen eigenlijk alleen de Jeeps en de Ram Pickup.

Bovendien moet FCA de eerste plug-inhybride nog lanceren, terwijl ook de presentatie van de eerste serieuze elektrische auto nog tot volgend jaar op zich laat wachten. PSA loopt op dat vlak eveneens niet voorop, ondanks dat de eerste plug-inhybidemodellen nu de showrooms binnendruppelen en we vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar de eerste volledig elektrische auto's mogen verwachten, waaronder de DS 3 Crossback e-tense, de Opel Corsa-e, de Peugeot e-208 en de Peugeot e-2008.

Bovendien is het niet direct duidelijk hoe de samenwerking de verkoop in China, de grootste automarkt ter wereld, uit het slop kan trekken. De registraties van zowel FCA-producten als PSA-modellen liggen dit jaar tientallen procenten lager en PSA alleen al leed in China een verlies van ruim 300 miljoen euro over het eerste half jaar.

Tot slot krijgt FCA in PSA een partner die sterk afhankelijk de Europese markt is, waar het zo'n 80 procent van de verkoop realiseert. Juist hier hebben Fiat en Alfa Romeo ook de wind tegen. De bedrijven zijn daarnaast geen koplopers in de ontwikkeling van autonoom rijden en andere technologieën.

De elektrische Opel Corsa-e staat vanaf maart in de showroom. (Foto. AutoWeek)

Logische samenwerking

Ergens is de samenwerking tussen FCA en PSA een logische. De bedrijven werken al sinds de jaren zeventig samen aan bedrijfswagens en hadden tot ongeveer tien jaar geleden samen ontwikkelde ruimteauto's in de showrooms van Citroën, Fiat, Lancia en Peugeot.

Eind jaren zeventig was het PSA dat de activiteiten van Chrysler Europe overnam. Voor de modellen van de Europese tak van Chrysler werd de merknaam Talbot nieuw leven ingeblazen door de Fransen. In 2010 vertrok het merk Chrysler, dat in Nederland redelijk presteerde dankzij de bekende Voyager, helemaal uit Europa. In 2014 werd het vertrek van Lancia uit Nederland aangekondigd.

Deze Fiat Ulysee was er ook als Citroën, Lancia of Peugeot. (Foto: AutoWeek)