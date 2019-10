De economie van Hongkong is voor het eerst in tien jaar tijd in een recessie beland. In het derde kwartaal kromp de economie met maar liefst 3,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, meer dan economen hadden verwacht.

Op jaarbasis kromp de economie met 2,9 procent, meldt de lokale overheid donderdag. In het tweede kwartaal viel de economie al 0,5 procent lager uit op kwartaalbasis. Vaak wordt een recessie gedefinieerd door twee opeenvolgende kwartalen met economische krimp.

Vooral de consumentenuitgaven in de stadstaat werden hard geraakt. Voor het eerst in tien jaar daalde de privéconsumptie. Winkeliers, horeca en andere consumentgerelateerde sectoren hadden hier erg veel last van.

Maar ook bedrijven voelen de protesten al in de cijfers. Zo moest Cathay Pacific Airways, dat Hongkong als thuismarkt heeft, een winstwaarschuwing afgeven. Ook de aandelenindex van Hongkong, de Hang Seng Index, is sinds april flink onderuitgegaan.

De lokale economie gaat al bijna een half jaar gebukt onder felle protesten tegen de lokale overheid en de bemoeienis van de Chinese overheid.