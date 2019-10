Het bruto binnenlands product (bbp) van de Europese Unie is in het derde kwartaal met 1,4 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In de eurozone was de groei 1,1 procent, meldt Europees statistiekbureau Eurostat donderdag in een eerste raming.

Vergeleken met het tweede kwartaal groeide het bbp in de EU met 0,3 procent en dat in de eurozone met 0,2 procent.

In het tweede kwartaal was de economische groei in de EU en eurozone (respectievelijk 0,2 en 0,2 procent) vrijwel even groot, terwijl in het eerste kwartaal nog respectievelijk 0,5 en 0,4 procent werden genoteerd.

Het gaat om een voorlopige raming die gebaseerd is op 93 procent van alle data van de eurozone en 90 procent van de EU-gegevens, meldt Eurostat. De groei kan in de definitieve cijfers dus nog hoger of lager uitvallen, maar de meeste ramingen worden achteraf niet aangepast.