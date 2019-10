Olie- en gasproducent Shell heeft in het derde kwartaal de winst met 15 procent zien dalen ten opzichte van vorig jaar. Onder de streep heeft het concern 4,8 miljard dollar overgehouden in het derde kwartaal, meldt Shell donderdag in een update van de resultaten.

Het concern had last van de lage energieprijzen. Vergeleken met een jaar geleden is de olieprijs nu 17 procent lager.

De omzet daalde van 101,5 miljard dollar in het derde kwartaal van 2018 naar 89,5 miljard dollar in het afgelopen kwartaal.

Topman Ben van Beurden zegt in een persbericht dat het inkopen van eigen aandelen door de huidige economische omstandigheden in gevaar komt.

Shell wil tot en met eind 2020 voor maar liefst 25 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Voor de huidige aandeelhouders is dit een flinke beloning.