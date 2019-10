De winst van Air France-KLM is gehalveerd in het derde kwartaal, blijkt donderdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De luchtvaartmaatschappij vervoerde meer passagiers en noteerde ook een licht hogere omzet, maar het bedrijf zag de brandstofkosten stijgen en was 100 miljoen euro kwijt aan het uitfaseren van de Airbus A380's.

Onder de streep hield het bedrijf 366 miljoen euro over, een afname van 420 miljoen euro. Ook een sterkere dollar in september drukte de winst.

Air France-KLM verwacht dat de brandstofrekening voor heel 2019 ten opzichte van het voorgaande jaar met 600 miljoen euro zal stijgen naar 5,5 miljard euro. De prognose is gebaseerd op cijfers van 25 oktober.

Air France-KLM vervoerde in het derde kwartaal 29 miljoen passagiers. Dit komt neer op een stijging van 2,1 procent.

Afgelopen zomer meldde het luchtvaartbedrijf al dat de Airbus A380's met pensioen gaan. Toen werd ook een bestelling van zestig Airbus A220's met een optie voor nog eens dertig exemplaren aangekondigd. Uiterlijk in 2022 wordt afscheid genomen van de laatste A380.