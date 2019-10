ING heeft in het derde kwartaal een winst van 1,34 miljard euro geboekt, een stijging van 73 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De resultaten werden toen wel flink gedrukt door de schikking van 775 miljoen euro die ING met het Openbaar Ministerie (OM) heeft getroffen.

De inkomsten daalden licht naar 4,63 miljard euro, meldt ING donderdag bij de presentatie van de derdekwartaalresultaten.

De rente-inkomsten stegen wel met 0,8 procent naar 3,53 miljard euro. De rentemarge, het verschil tussen het gemiddelde tarief waartegen ING geld ophaalt en uitleent, steeg van 1,53 procent naar 1,54 procent.

De kosten stegen met 5,8 procent, vooral door de extra investeringen in antiwitwasmaatregelen.

De bank verwelkomde 165.000 nieuwe klanten die twee of meer producten afnamen. Dat is minder dan de 300.000 nieuwe klanten in het tweede kwartaal.