Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve (Fed), verlaagt de belangrijkste rentestand opnieuw met 25 basispunten. Dat maakt de Fed woensdag bekend. Hiermee komt de bandbreedte van de rente tussen de 1,5 en 1,75 procent te liggen.

Het de derde keer in korte tijd dat de Fed de rente verlaagt. In juli en september werd de rente ook naar beneden bijgesteld. De maatregel in juli was de eerste van deze soort in tien jaar tijd.

Met de renteverlaging wil de Fed de Amerikaanse economie stimuleren en de inflatie verhogen. Eerder op woensdag kwam naar buiten dat de Amerikaanse economie op jaarbasis met 1,9 procent is gegroeid in het derde kwartaal.

De economische groei was lager dan in het tweede kwartaal, maar was wel hoger dan analisten hadden verwacht.