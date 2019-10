Het Heerhugowaardse speelgoedbedrijf Easy2Company ligt overhoop met Lionel Messi, bevestigt directeur Joost Blom woensdag na berichtgeving in De Telegraaf. Het bedrijf claimt dat de Argentijnse stervoetballer zijn beloftes niet nakomt. De aanvaller van FC Barcelona moet daarom maandag voor de Spaanse rechter verschijnen.

Het geschil komt voort uit een contract dat de partijen in 2014 hebben gesloten. Messi zou reclame maken voor de Space Scooter, een soort step. In ruil daarvoor heeft de voetballer een flink bedrag gekregen.

"Dat we als een van de weinige bedrijven in de wereld mogen samenwerken met Lionel Messi is een mijlpaal voor ons bedrijf", zei Easy2Company-directeur Blom na het sluiten van de deal in 2014.

Messi heeft echter nooit reclame gemaakt, zegt Blom. In het akkoord is vastgelegd dat de Barcelona-speler reclame zou maken op de website Messi.com, maar dat is volgens de directeur dus niet gebeurd.

"Het zou eerst voor het WK in 2014 komen, maar toen werd het uitgesteld vanwege de drukte in die periode", zegt Blom. Ook daarna is er geen reclame gemaakt, maar bleef het management van Messi wel facturen sturen, aldus de Easy2Company-directeur.

Easy2Company weigert de laatste factuur nu te betalen, wat volgens het management van Messi contractbreuk is. Dit heeft geleid tot de rechtszaak. Maandag verschijnen beide partijen voor de rechter in Spanje.