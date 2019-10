Christine Lagarde, aankomend president van de Europese Centrale Bank (ECB), vindt dat eurolanden zoals Nederland en Duitsland meer moeten uitgeven. Volgens de voormalige IMF-voorzitter kunnen die landen hun begrotingsoverschotten inzetten om de Europese economie te stimuleren.

Lagarde deed haar uitspraken in gesprek met de Franse radiozender RTL. "Waarom niet dat begrotingsoverschot gebruiken en investeren in infrastructuur? Waarom niet investeren in onderwijs en waarom niet investeren in innovatie?"

Lagarde volgt de lijn van haar voorganger Mario Draghi, maar hij verwees niet vaak expliciet naar specifieke eurolanden.

Met de huidige lage renteniveaus in de eurozone sorteert het beleid van de ECB steeds minder effect. De economische stimulans moet daarom bij overheden vandaan komen, stelde Draghi.

Vooral het laatste jaar pleiten steeds ook meer economen voor grotere overheidsuitgaven van Nederland en Duitsland. Zo kunnen deze overheden ook gebruikmaken van de historisch lage renteniveaus op hun staatsobligaties. In veel gevallen is zelfs al sprake van een negatieve rente op deze obligaties.

Lagarde volgt Draghi officieel op 1 november op.