Het aantal Amerikaanse eisers dat vermoedt kanker te hebben gekregen door het gebruik van Bayers onkruidverdelger Roundup is gestegen naar 42.700. Dit is meer dan een verdubbeling van de 18.400 mensen die zich in juli hadden gemeld, laat het Duitse bedrijf Bayer woensdag weten.

Volgens het Duitse bedrijf, dat vorig jaar Roundup-maker Monsanto overnam voor 63 miljard dollar (56,7 miljard euro), liggen televisiereclames ten grondslag aan de stijging.

Volgens het concern is het aantal reclames over de kwestie in het derde kwartaal verdubbeld. Bayer schrijft ook dat het aantal rechtszaken niks zegt over of de eisers ook gelijk hebben.

Afgelopen augustus concludeerde een jury in de Amerikaanse staat Californië dat Monsanto had moeten waarschuwen voor de vermeende risico's op kanker die worden geassocieerd met onkruidverdelgers als Roundup. Bayer zou volgens de jury elke eiser enkele miljoenen dollars schadevergoeding moeten betalen.

Met enkele tienduizenden eisers zou dit een flinke kostenpost voor Bayer worden. Het bedrijf, dat stelt dat Roundup veilig te gebruiken is, hoopt in hoger beroep op lagere schadevergoedingen uit te komen. Het concern heeft 8 tot 12 miljard dollar opzijgezet voor eventuele schikkingen.