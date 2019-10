Bij Heijmans heeft de stikstofproblematiek dit jaar beperkte invloed op de omzet en het resultaat, meldt het bouwbedrijf woensdag bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers. Maar als er op de korte termijn geen duidelijkheid over de stikstof- en PFAS-problematiek is, zullen de gevolgen de komende jaren duidelijk te merken zijn.

"Om verdere vertraging in de bouw- en infrasector te voorkomen, is op korte termijn meer helderheid nodig", stelt topman Ton Hillen in een persbericht.

"Vanzelfsprekend zijn we vóór een gezonde leefomgeving en voor verduurzaming van onze branche. Maar aanscherping van de regels kan niet ineens, dit vergt een transitieperiode."

Bij de infra-activiteiten van Heijmans is het effect al zichtbaar. Door de onzekerheid die de stikstofuitspraak en de PFAS-regels met zich meebrengen, is het aantal aanbestedingen op de markt gedaald.

Impact voor volgend jaar moeilijk in te schatten

Door de onzekerheid kan het bouwbedrijf de impact van de problematiek in 2020 moeilijk inschatten. "Bij het uitblijven van concreet toekomstbestendig beleid verwachten wij wel een duidelijke impact op de omzet voor het volgende jaar", aldus Heijmans.

Vooral de bouw, de vastgoedsector en de landbouw worden geraakt door de stikstofuitspraak, concludeert ABN AMRO in een woensdag gepubliceerd rapport. Zo'n achttienduizend projecten zouden op de tocht staan en de schade voor de bouw kan in de komende vijf jaar oplopen tot 14 miljard euro.