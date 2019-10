Het verlies van Deutsche Bank in het derde kwartaal is hoger uitgevallen dan verwacht, meldt de bank woensdag. De bank leed in juli, augustus en september een verlies van 832 miljoen euro, analisten waren uitgegaan van een verlies van 778 miljoen euro.

Het grote verlies is volgens de bank te wijten aan kosten die bij de herstructurering van de bank komen kijken. Eerder dit jaar kondigde de bank een grote reorganisatie aan, waarbij achttienduizend banen verloren zouden gaan. Dit plan zou 7,2 miljard euro kosten, aldus Deutsche Bank.

Vanwege de grote reorganisatie leed de bank in het tweede kwartaal een nog groter verlies (3,2 miljard euro). In het derde kwartaal van vorig jaar was de bank nog winstgevend met een winst van 130 miljoen euro.

Niet alleen op economisch gebied verkeert de bank in zwaar weer. Deutsche Bank is ook onderwerp van een groot witwasonderzoek. De bank wordt onderzocht vanwege betrokkenheid bij de witwaszaak rond Danske Bank.

Het Duitse ministerie van Justitie onderzoekt of de grootste Duitse bank het witwassen van de Estse tak van Danske Bank faciliteerde door als een soort tussenpersoon te fungeren. Ook wordt gekeken of Deutsche Bank verdachte transacties niet te laat bij de autoriteiten heeft gemeld.