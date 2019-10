De Amerikaanse maker van vegaburgers Beyond Meat is dinsdag hard onderuitgegaan op de aandelenbeurs op Wall Street. Een aandeel van de vegaburgermaker was omstreeks 16.00 uur 19,4 procent minder waard dan maandag en kostte zo'n 84,70 dollar (76,22 euro).

De fikse daling is opvallend, omdat het bedrijf maandag nabeurs bekendmaakte in het derde kwartaal voor het eerst winst te hebben gemaakt. Beyond Meat behaalde een winst van 4,1 miljoen dollar, terwijl het vorig jaar nog 9 miljoen dollar verloor in dezelfde periode.

Ook behaalde de vegaburgermaker een hogere omzet en stelde het bedrijf de omzetverwachtingen voor het hele jaar omhoog bij: van 240 miljoen naar 265 tot 275 miljoen dollar.

Beyond Meat zag de omzet verdriedubbelen ten opzichte van vorig jaar, vanwege verschillende samenwerkingsverbanden met fastfoodketens. Zo test McDonald's vegaburgers van Beyond Meat in Canada en verkoopt de Amerikaanse keten Denny's Beyond Meat-burgers. Ook sloot het bedrijf een samenwerkingsverband met Dunkin' Donuts.

In mei maakte het bedrijf bekend veganistische hamburgers in Nederland te gaan produceren om zo de Europese markt verder te betreden. De productielocatie is de eerste buiten de Verenigde Staten. In Nederland worden de burgers onder meer in supermarkten Jumbo en Albert Heijn verkocht.

Koers daalt omdat originele investeerders kunnen uitcashen

Ondanks de positieve berichten daalt de beurskoers dus wel. Dit heeft alles te maken met het uitcashen van grote investeerders. Dinsdag mogen de originele aandeelhouders hun aandelen voor het eerst verkopen, en dat doen ze volop.

Investeerders die vanaf het begin aandelen van Beyond Meat bezitten, kunnen nu dus hun aandelen omzetten in flinke winsten. De waarde van de vegaburgermaker is sinds de introductie geëxplodeerd.

In mei lag de introductiekoers van een aandeel Beyond Meat nog op 25 dollar. Op zijn hoogtepunt in juli steeg het aandeel naar ruim 239 euro. Vroege investeerders kunnen dinsdag dus flinke winsten maken.