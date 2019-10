Touroperator Sunweb gaat zelf de CO2-uitstoot van alle pakketreizen van het bedrijf compenseren. Voor een bedrag van meer dan 1 miljoen euro wil het bedrijf met certificaten van Indiase windmolens de uitstoot van ongeveer 350.000 ton CO2 compenseren.

Voor de reizigers zijn er geen extra kosten, aldus Sunweb. Eerder zetten kleinere reisorganisaties al een vergelijkbare stap.

Vliegtuigmaatschappij Air France maakte begin deze maand bekend de CO2-uitstoot van binnenlandse vluchten te compenseren.

Reizigers kunnen er al langer voor kiezen om op verschillende manieren iets te doen aan de CO2-uitstoot van bijvoorbeeld de vliegreis. Voor een relatief klein bedrag worden dan bijvoorbeeld bomen op plantages geplant.

Maar milieuorganisaties benadrukken dat compensatie niet genoeg is. Om klimaatverandering tegen te gaan, moet er eigenlijk minder CO2 worden uitgestoten. Er zou dan eigenlijk minder gevlogen moeten worden.

'Niet alsof reizen nu heel duurzaam is'

En in de praktijk blijkt ook dat reizigers in verreweg de meeste gevallen niet kiezen voor CO2-compensatie. Bij Sunweb koos een op de achthonderd reizigers ervoor om te betalen om de CO2-uitstoot van de reis te compenseren.

Natuurlijk is dit niet de oplossing voor het klimaatprobleem, erkent Hugo van Drie, directeur van de Nederlandse tak van Sunweb. "Het is niet alsof reizen nu heel duurzaam is. De echte oplossing zou zijn als je een elektrisch vliegtuig zou hebben of met een elektrische bus naar de Alpen zou reizen." Maar voor nu is dit de beste stap die het bedrijf kan nemen, legt hij uit.