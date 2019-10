De Amerikaanse burgerketen Burger King zal binnenkort twee plantaardige burgers op de markt brengen in Europa, zegt topman Jose Cil van moederbedrijf Restaurant Brands International dinsdag in een interview met Bloomberg.

Met de stap speelt Burger King in op de populariteit van plantaardige producten. Concurrenten van Burger King, zoals fastfoodketen McDonald's, verkopen al langere tijd een vleesloze burger in Europa.

Burger King zal twee burgers op de markt brengen: de zogeheten Rebel Whopper en Rebel Chicken King. Laatstgenoemde is sinds afgelopen zomer al in Zweden beschikbaar. Wanneer ze over de rest van Europa verspreid worden, is nog niet bekend. In de Verenigde Staten worden de plantaardige burgers op zevenduizend locaties verkocht.

Er zit ook een Nederlands tintje aan de Europese plantaardige burgers van Burger King: ze worden geproduceerd door de Nederlandse producent van veganproducten Vivera. Het bedrijf verkoopt plantaardige producten in onder meer supermarkten in Nederland.

McDonald's verkoopt al langere tijd een veganburger, de zogeheten P.L.T. Andere Amerikaanse fastfoodketens, zoals TGI Friday's, verkopen plantaardige burgers van Beyond Meat. De markt van alternatieve vleesproducten wordt door de Britse bank Barclays op zo'n 14 miljard dollar (12,62 miljard euro) geschat.