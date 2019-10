De Nederlandse bijdrage aan de meerjarenbegroting van de Europese Unie dreigt de komende jaren flink omhoog te schieten, meldt het ministerie van Financiën na eerdere berichtgeving van Het Financieele Dagblad (FD). Als de Europese Commissie zijn zin krijgt, zal de jaarlijkse brutoafdracht aan de EU-begroting de komende zeven jaar met 62,5 procent stijgen naar zo'n 13 miljard euro.

De EU werkt met een meerjarenbudget. Het huidige budget loopt volgend jaar af, dus er wordt weer hard onderhandeld over de omvang en invulling van het nieuwe budget over de periode van 2021 tot 2027.

De Europese Commissie wil dat de begroting wordt verhoogd tot 1,11 procent van het Europese bruto binnenlands product (bbp). Nederland en Duitsland gaven eerder deze maand al aan dat zij vasthouden aan een maximum van 1 procent van het Europese bbp, en ook nu geeft het kabinet aan dat de stijging van 62,5 procent "onacceptabel" is.

EU-landen moeten unaniem instemmen met dit nieuwe meerjarenbudget. Het is dus nog lang niet gezegd dat de Europese Commissie haar zin krijgt.

'EU-afdracht van Duitsland verdubbelt ruim'

Niet alleen Nederland ziet de afdracht stijgen. Ook Duitsland gaat flink meer betalen. Volgens Financial Times (FT) zal de Duitse bijdrage aan de Europese meerjarenbegroting zelfs verdubbelen.

Het Duitse ministerie van Financiën is niet blij met deze stijging. "Vanwege de Brexit en de plannen om de korting te schrappen, zal de economische last onevenredig stijgen ten opzichte van andere EU-landen", laat het Duitse ministerie in een reactie aan FT weten.