De Nederlandse bijdrage aan de meerjarenbegroting van de Europese Unie dreigt de komende jaren flink omhoog te schieten, bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving van Het Financieele Dagblad (FD). De jaarlijkse brutoafdracht aan de EU-begroting zal de komende zeven jaar met 62,5 procent stijgen naar zo'n 13 miljard euro.

De hogere afdracht zal gelden voor de nieuwe meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 waar momenteel aan gesleuteld wordt. Het grootste deel van de stijging van de bijdrage komt voort uit de afschaffing van de korting voor nettobetalers.

Nederland krijgt sinds 2007 een korting van ongeveer 1 miljard euro per jaar. Deze korting bestaat uit een vaste korting van zo'n 700 miljoen euro plus een lagere btw-afdracht. Dit scheelt nog eens enkele honderden miljoenen euro's. Hoe groot de nettoafdracht zal zijn in de nieuwe meerjarenbegroting, is niet bekend.

In de huidige meerjarenbegroting betaalt Nederland bruto ongeveer 8 miljard euro per jaar. Ons land krijgt ongeveer 2,5 miljard euro hiervan terug via subsidies. De nettoafdracht komt momenteel dus neer op zo'n 5,5 miljard euro.

De stijging van 62,5 procent is volgens het kabinet onacceptabel. Nederland behoort tot de grootste nettobetalers. Per hoofd van de bevolking draagt ons land het meest bij aan de huidige meerjarenbegroting.

'EU-afdracht van Duitsland verdubbelt ruim'

Niet alleen Nederland ziet de afdracht stijgen. Ook Duitsland gaat flink meer betalen. Volgens Financial Times (FT) zal de Duitse bijdrage aan de Europese meerjarenbegroting zelfs verdubbelen.

Het Duitse ministerie van Financiën is niet blij met deze stijging. "Vanwege de Brexit en de plannen om de korting te schrappen, zal de economische last onevenredig stijgen ten opzichte van andere EU-landen", laat het Duitse ministerie in een reactie aan FT weten.