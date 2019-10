Boeing-topman Dennis Muilenburg zal dinsdag aan een commissie van de Amerikaanse Senaat vertellen dat de vliegtuigbouwer fouten heeft gemaakt bij de ontwikkeling van het toestel 737 MAX. Dat type toestel was betrokken bij een crash in Ethiopië en een in Indonesië, waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen.

De verklaring van Muilenburg werd in de nacht van maandag op dinsdag al gepubliceerd door Boeing.

Daarin vertelt Muilenburg dat zijn bedrijf "weet dat er fouten zijn gemaakt" en welke dingen fout zijn gegaan. De Boeing-topman gaat diep door het stof en zegt dat er verbeteringen zijn doorgevoerd om dergelijke ongelukken te voorkomen.

De topman licht de fouten in de verklaring niet toe. Wel benoemt hij opnieuw dat het MCAS-systeem (Maneuvering Characteristics Augmentation System) vlak voor de crashes door verkeerde signalen meerdere malen in werking trad.

Daardoor werd de neus van het vliegtuig constant naar beneden gedrukt. Boeing zou bovendien al langer op de hoogte zijn geweest van het mankement.

Inmiddels staan 737 MAX-vliegtuigen wereldwijd al bijna acht maanden aan de grond en heeft de vliegtuigbouwer miljarden verlies geleden. Boeing kondigde meerdere malen al de terugkeer van het toestel aan, maar die datum werd telkens weer gewijzigd.